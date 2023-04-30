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Сегодня, 17:59

Смагин считает, что у Непомнящего не получается игра при высоком напряжении

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

«В решающий момент, когда цена хода вырастает до предела, Ян совершает решающие ошибки. Так было в матче с Карлсеном, так было и сегодня. Ян плохо чувствует критические моменты или недооценивает их. В рапиде у него было много шансов переломить партию в свою пользу. Не получается у него игра при высоком напряжении. В последней партии ничего не предвещало поражения, у него позиция была лучше. В один момент он стал играть на глаз или думал, что уже будет ничья. А Лижэнь не расслабился. У китайского шахматиста очень высокий уровень средних ходов. Ян допустил две ошибки, которыми воспользовался Лижэнь. Лижэнь играл чище. Он заслуженно стал чемпионом мира», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

После поражения Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/30/20332286.shtml
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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