Смагин считает, что в России быстро смогут найти замену шахматистке Костенюк

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отреагировал на информацию о переходе российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

«Конечно, это потеря, потому что Александра — хороший, сильный командный игрок. Но в свете тех тенденций, которые есть в российских шахматах, у нас довольно быстро замена найдется», — цитирует Смагина ТАСС.

Он также отметил, что ее решение не стало неожиданность.

«У нее гражданство Швейцарии, так как ее первый муж — швейцарец. Поэтому ситуация естественна», — добавил он.

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

2 января шахматная федерация Швейцарии сообщила, что россиянка приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом страны.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии