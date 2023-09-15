Смагин считает, что в следующем году иностранные шахматисты будут играть в России чаще

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал приезд иностранных шахматистов на турниры в России.

«Здорово, что к нам приезжают сильные гроссмейстеры из других стран, это очень важно для нас. Они приезжают сюда, потому что у нас хорошие условия как со спортивной точки зрения, так и с финансовой. Уверен, в следующем году сильные спортсмены будут приезжать к нам чаще, и не только из Азии, но и из европейских стран», — приводит ТАСС слова Смагина.

В 2023 году на турниры в Россию приезжали испанец Франсиско Вальехо, Нодирбек Якуббоев из Узбекистана, индиец Раунак Садхвани, азербайджанец Теймур Раджабов и Бибисара Асаубаева из Казахстана.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях.