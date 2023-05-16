Смагин считает правильным решение перенести этап «Гран-при ФИДЕ» из Польши на Кипр

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что проведение последнего этапа «Гран-при ФИДЕ» в Польше могло сделать проблематичным выступление на нем российских шахматисток.

«Мне кажется, что ФИДЕ очень правильно поступает. В той ситуации, которая сложилось, это разумное решение. Проведение «Гран-при» в Польше могло бы обернуться большими проблемами именно для наших шахматисток, их могли бы просто не пустить в страну. Учитывая, что наши шахматистки занимают лидирующие позиции в общем зачете, вся серия «Гран-при» в случае их отсутствия просто пошла бы насмарку», — приводит ТАСС слова Смагина.

Последний, четвертый этап «Гран-при ФИДЕ» стартует на Кипре во вторник, 16 мая. По итогам трех этапов в общем зачете лидирует китаянка Чжу Цзиньэр (308 очка, 3 турнира), далее расположились россиянка Александра Горячкина (263 очка; 2), Александра Костенюк, выступающая за Швейцарию (250; 2), и еще одна представительница России Екатерина Лагно (245; 2).