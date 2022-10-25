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Сегодня, 15:55

Смагин уверен, что Непомнящий заслужил право сыграть на ЧМ по шахматам Фишера

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин заявил, что россиянин Ян Непомнящий полностью заслужил принять участие в чемпионате мира-2022 по шахматам Фишера.

Ранее ведущее спортивное СМИ Норвегии NRK осудило решение главы ФИДЕ Аркадия Дворковича выдать последнюю Wild Card Непомнящему.

«Совершенно очевидно, что скандинавские страны одни из самых рьяных противников участия наших спортсменов в международных стартах, — рассказал «СЭ» эксперт. — Чего только стоит их позиция относительно отстранения наших лыжников. Так что в шахматах при Дворковиче мы еще выглядим достойно. Большинство наших гроссмейстеров имеют возможность выступать на официальных соревнованиях, их приглашают на коммерческие старты. Ограничений практически нет. Что касается Непомнящего, то по своему статусу он должен играть на ЧМ по шахматам Фишера. Всем это очевидно».

Помимо Непомнящего в Рейкьявике сыграют чемпион и вице-чемпион ЧМ-2019 Уэсли Со и Магнус Карлсен, четыре победителя онлайн-квалификаций на Chess.com (Владимир Федосеев и Матиас Блюбаум) и Lichess.org (Хикару Накамура и Нодирбек Абдусатторов), а также сильнейший исландский гроссмейстер Хьорвар Стейнн Гретарссон.

Ян&nbsp;Непомнящий. Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?

Ян Непомнящий
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