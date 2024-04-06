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Сегодня, 21:40

Смагин о победе Непомнящего: «Ян разумно рисковал и показал высокий уровень при колоссальном напряжении»

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал победу Яна Непомнящего над Алирезой Фируджей на турнире претендентов.

Россиянин обыграл своего соперника в матче второго тура. Партия завершилась на 45-м ходу.

«Тур был для нас очень хороший, кровопролитный и зрелищный. Ян разумно рисковал и показал высокий уровень при колоссальном напряжении. По дебюту он ничего не получил, но субъективно позиция оказалась в его вкусе. Фируджа потерял нить игры, стал играть на глазок и пропустил несколько ударов. Повержен прямой конкурент, можно уверенно смотреть в будущее», — цитирует Смагина ТАСС.

Следующим соперником Непомнящего стал представитель Индии Доммарадж Гукеш.

Источник: ТАСС
Ян Непомнящий
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