Смагин заявил, что место проведения матча за шахматную корону не даст никому преимущества

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что выбор Казахстана в качестве места проведения матча за мировую шахматную корону не даст преимущества ни китайцу Дин Лижэню, ни россиянину Яну Непомнящему.

«Языкового барьера у китайца точно не будет, — цитирует ТАСС Смагина. — Даст ли Яну минимальное преимущество то, что в Казахстане почти все говорят на русском? Дай бог, если это будет, но сомневаюсь, все его общение будет ограничено тренерским штабом и персоналом, который наверняка говорит не только на русском языке. Еще до Нового года ходили слухи, что это будет Казахстан, потому что страна приняла чемпионат мира по рапиду и блицу, планировалось там объявить об этом, трудно сказать, что помешало. Казахстан — идеальное место, которое равноудалено как от Китая, так и от Москвы».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане, с 7 по 30 апреля 2023 года. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.