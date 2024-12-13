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Шахматы

Сегодня, 17:21

Смагин заявил, что Непомнящий и Есипенко могут побороться за шахматную корону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил шансы российских гроссмейстеров попасть на турнир претендентов 2026 года.

«Этот цикл закончился, но уже идет отбор на турнир претендентов. Я думаю, что из наших шахматистов попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону пока реальные шансы имеет только Ян. Может также побороться и Андрей Есипенко, который одержал вчера победу в турнире в Катаре и был близок в прошлом году к попаданию на турнир претендентов в Торонто», — приводит слова Смагина ТАСС.

12 декабря индиец Доммараджу Гукеш стал 18-м чемпионом мира. 18-летний гроссмейстер в матче за мировую шахматную корону победил китайца Дин Лижэня.

Источник: ТАСС
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Шахматы
Ян Непомнящий
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