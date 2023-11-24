Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:00

Стал известен состав сборной России по шахматам на турнир ШОС

Telegram Дзен

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал состав сборной России на турнир Шанхайской организации сотрудничества.

«Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России-2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в «Большой швейцарке», и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан — один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев.

Как известно, мы предлагали возглавить команду Сергею Карякину, но он отказался, поскольку у него другие приоритеты: гроссмейстер сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов".

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в Циндао, Китай. Помимо России, организаторы пригласили к участию сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Китай выставит три дружины. Каждая команда будет включать в себя трех игроков (двоих мужчин и одну женщину) и капитана.

Обсудить
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В ФШР сожалеют об отказе Карякина выступать за сборную России на турнире ШОС