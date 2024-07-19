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Шахматы

Сегодня, 10:00

Стал известен состав участников Суперфиналов чемпионатов России

Александр Грищук.
Фото Этери Кублашвили
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Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа. Местом проведения станет Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина.

В Суперфинале чемпионата России среди мужчин сыграют: Александр Грищук (российский рейтинг на 01.06.2024 — 2738, Москва), Владислав Артемьев (2716, Республика Татарстан), Даниил Дубов (2712, Москва), Андрей Есипенко (2687, Ростовская область), Евгений Наер (2657, Москва), Максим Матлаков (2655, Санкт-Петербург), Павел Понкратов (2599, Москва), Алексей Дреев (2593, Москва), Арсений Нестеров (2560, Новгородская область), Артем Тимофеев (2540, Республика Татарстан), Рудик Макарян (2527, Москва) и Алексей Гребнев (2524, Самарская область).

Участницы Суперфинала 74-го чемпионата России среди женщин: Александра Горячкина (российский рейтинг на 01.06.2024 — 2573, ЯНАО), Екатерина Лагно (2541, Москва), Полина Шувалова (2475, Москва), Валентина Гунина (2450, Москва), Лея Гарифуллина (2433, Свердловская область), Ольга Гиря (2408, ХМАО — Югра), Наталья Погонина (2394, Саратовская область), Баира Кованова (2358, Саратовская область), Дарья Войт (2345, Москва), Екатерина Гольцева (2342, Нижегородская область), Дарья Чарочкина (2295, Москва) и Ольга Карманова (2213, Санкт-Петербург).

Соревнование проводится раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Игровые дни: 17-22 и 24-28 августа. Начало всех туров — в 15:00 по местному времени (11:00 мск).

Спортсмены, занявшие 1-5-е места, получают право участия в Кубках мира по шахматам среди мужчин в 2025 году. У женщин на Кубок мира отбираются три лучшие участницы.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с Правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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