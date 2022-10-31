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Карпов попал в больницу в результате неудачного падения. В момент получения травм он находился в состоянии алкогольного опьянения

Иван Шитик
Корреспондент
Анатолий Карпов.
Фото Reuters
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Стала известна причина госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. По данным РЕН ТВ, прославленный шахматист неудачно упал возле здания Госдумы.

Депутата обнаружили без сознания. После этого Карпова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника, Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1040961-stala-izvestna-prichina-gospitalizatsii-anatoliia-karpova
Анатолий Карпов
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