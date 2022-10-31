Карпов попал в больницу в результате неудачного падения. В момент получения травм он находился в состоянии алкогольного опьянения

Стала известна причина госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. По данным РЕН ТВ, прославленный шахматист неудачно упал возле здания Госдумы.

Депутата обнаружили без сознания. После этого Карпова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника, Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.