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Сегодня, 17:25

Супруга Карпова опровергла информацию о его госпитализации

Руслан Минаев
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Супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова прокомментировала информацию о его госпитализации.

Она сообщила, что экс-чемпион мира по шахматам находится дома и с ним все хорошо.

«Ни нападения, ничего такого не было. Он дома, с ним все хорошо», — приводят слова Булановой «Известия».

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1040978-zhena-karpova-otvetila-na-vopros-o-ego-gospitalizatsii
Анатолий Карпов
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