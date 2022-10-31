Супруга Карпова опровергла информацию о его госпитализации

Сегодня, 17:25
Супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова прокомментировала информацию о его госпитализации.
Она сообщила, что экс-чемпион мира по шахматам находится дома и с ним все хорошо.
«Ни нападения, ничего такого не было. Он дома, с ним все хорошо», — приводят слова Булановой «Известия».
31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.
Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.