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Сегодня, 15:55

Сургут лидирует на чемпионате азиатских городов

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Сургут лидирует на чемпионате азиатских городов.
Фото ЮграМегаСпорт
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Командный чемпионат азиатских городов проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. На церемонии открытия выступили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Приветственное слово участникам направил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, а видеообращение — президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян.

В соревновании принимают участие команды из 11 стран. Это Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Сухэ-Батор), Непал (Чарикот), Оман (Маскат), Палестина (Аль-Кудс) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия на правах страны-хозяйки выставила четыре команды — сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска.

После четырех туров лидирует команда Сургута. Рейтинг-фавориты выиграли все матчи, включая ключевой поединок против мужской сборной Тегерана. В их активе 8 матчевых очков. По 6 очков набрали мужская команда Тегерана (13 индивидуальных очков), женская сборная Тегерана (11) и Москва (10). Турнир завершится 29 апреля.

Шахматы
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