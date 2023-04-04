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Сегодня, 14:30

Свидлер назвал свой любимый матч за мировую шахматную корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
Петр Свидлер
Петр Свидлер.
Фото Владимир Барский
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Восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира Петр Свидлер в интервью «СЭ» рассказал за противостоянием каких шахматистов он больше всего следил.

«Я вырос на матчах Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») с Анатолием Карповым, и наверно ничто уже не сравнится с остротой тех ощущений, — рассказал Свитер. «СЭ». — Если нужно выбирать один из них, то, наверное, это будет матч 1985 года».

По итогам 24 партий Каспаров одержал победу над Карповым со счетом 13:11.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В матче Непомнящего и Лижэня мы вполне можем увидеть «открытый футбол». Мнение Свидлера

Петр Свидлер
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