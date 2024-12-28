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Шахматы

28 декабря, 22:48

Свидлер: «В 2024 году не включать в smart casual в шахматах джинсы — абсурд»

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Многократный чемпион России по шахматам, гроссмейстер Петр Свидлер прокомментировал дисквалификацию Магнуса Карлсена и штраф Яна Непомнящего за нарушение дресс-кода на ЧМ по рапиду и блицу.

«Правила я считаю чрезмерными. В 2024 году настаивать на том, что smart casual не может включать в себя джинсы — это абсурд, особенно в турнирах по быстрым шахматам и блицу. Но при этом все участники подписали контракт, в котором есть этот пункт, и тот факт, что ФИДЕ наконец-то решила применять его ко всем, включая Магнуса, не может быть таким уж сюрпризом», — сказал Свидлер «РБ Спорт».

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карлсена от чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода, так как экс-чемпион мира пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться.

Источник: «РБ Спорт»
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