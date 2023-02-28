Свищев назвал переход ФШР в Азию звоночком для других федераций

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию.

«Это первая федерация, которая заявила, что перешла под азиатские знамена. Это очень важный шаг, и то, что первопроходцами являются наши коллеги из ФШР, — звоночек для других федераций, чтобы они внимательно к этому отнеслись, изучили опыт перехода, посмотрели, как будет происходить развитие российских шахмат в Азии. Ну и чтобы другие федерации задумались о переходе. Потому что для представителя любого вида спорта очень важен тренировочный и соревновательный процесс. Насколько положительным будет этот опыт, мы как раз узнаем. Я очень надеюсь, что они сделали обдуманный, правильный шаг. Азия — это родина шахмат. Исторически китайские спортсмены, азербайджанские, индийские и из других стран — мастера высочайшего уровня. Поэтому, думаю, нашим спортсменам будет комфортно с ними выступать в различных турнирах», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.