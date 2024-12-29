Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:53

Свищев заявил, что победа Мурзина на чемпионате мира по рапиду говорит о лидерстве России в шахматах

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что победа Володара Мурзина на чемпионате мира по рапиду показывает доминирование России в шахматах.

«Победа нашего молодого спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Также здесь присутствует преемственность, которую создает наша шахматная школа. Важно и то, что весь пьедестал остался за россиянами. Шахматы в текущий момент являются одним из видов спорта, где россияне продолжают выступать и добиваться высоких результатов. Причем довольно много побед приносят юные спортсмены, которые в будущем будут бороться за золотые награды уже во взрослом возрасте, это дает возможность верить в хорошую перспективу», — приводит слова Свищева ТАСС.

18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место занял другой представитель России — Александр Грищук. Третьим стал еще один россиянин — Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка). В женском турнире третье место заняла российская шахматистка Екатерина Лагно.

Источник: ТАСС
Шахматы
Дмитрий Свищев
Читайте также
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Сегодня
Вчера
Неделя