Свищев заявил, что победа Мурзина на чемпионате мира по рапиду говорит о лидерстве России в шахматах

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что победа Володара Мурзина на чемпионате мира по рапиду показывает доминирование России в шахматах.

«Победа нашего молодого спортсмена говорит о доминировании России в шахматах. Также здесь присутствует преемственность, которую создает наша шахматная школа. Важно и то, что весь пьедестал остался за россиянами. Шахматы в текущий момент являются одним из видов спорта, где россияне продолжают выступать и добиваться высоких результатов. Причем довольно много побед приносят юные спортсмены, которые в будущем будут бороться за золотые награды уже во взрослом возрасте, это дает возможность верить в хорошую перспективу», — приводит слова Свищева ТАСС.

18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место занял другой представитель России — Александр Грищук. Третьим стал еще один россиянин — Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка). В женском турнире третье место заняла российская шахматистка Екатерина Лагно.