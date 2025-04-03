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Шахматы

3 апреля, 12:10

Тамерлан Чындыгыр выиграл этап Рапид Гран-при России «Сагаалха 2025»

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В Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ» завершился XX фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева — этап Рапид Гран-при России «Сагаалха 2025». Турнир собрал 566 участников из России, Китая и Монголии. Они сыграли 13 туров по швейцарской системе.

По 11 очков набрали мастер ФИДЕ Тамерлан Чындыгыр (Республика Бурятия), гроссмейстеры Дмитрий Бочаров (Новосибирская область) и Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Отметим результат юного мастера ФИДЕ Романа Шогджиева (Москва), который отстал от призеров на пол-очка и в дележе 4-7-го мест стал пятым.

Лучший результат среди женщин показала Мария Хамнуева (Республика Бурятия) — 9,5 очка.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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