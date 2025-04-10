Team Spirit подписала шахматистов Дубова и Артемьева

Киберспортивная организация Team Spirit объявила о подписании контрактов с шахматистами Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым.

«Сегодня Team Spirit начинает путь в новой для себя дисциплине. Приветствуем в своих рядах двух шахматных гроссмейстеров, Даниила duhless Дубова и Владислава konevlad Артемьева. Мы рады подписанию и уже готовимся следить за их выступлениями на крупнейших шахматных турнирах», — говорится в сообщении.

С 31 июня по 3 августв в Эр-Рияде пройдет Esports World Cup (EWS) — первый мультигейминговый чемпионат мира по киберспорту, в программу которого с этого года войдут шахматы.

Ранее именитых шахматистов подписали и другие киберспортивные организации. Россиянин Ян Непомнящий теперь представляет Aurora Gaming, норвежец Магнус Карлсен — Team Liquid, а американец Хикару Накамура — Team Falcons.