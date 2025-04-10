Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

10 апреля, 13:46

Team Spirit подписала шахматистов Дубова и Артемьева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Киберспортивная организация Team Spirit объявила о подписании контрактов с шахматистами Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым.

«Сегодня Team Spirit начинает путь в новой для себя дисциплине. Приветствуем в своих рядах двух шахматных гроссмейстеров, Даниила duhless Дубова и Владислава konevlad Артемьева. Мы рады подписанию и уже готовимся следить за их выступлениями на крупнейших шахматных турнирах», — говорится в сообщении.

С 31 июня по 3 августв в Эр-Рияде пройдет Esports World Cup (EWS) — первый мультигейминговый чемпионат мира по киберспорту, в программу которого с этого года войдут шахматы.

Ранее именитых шахматистов подписали и другие киберспортивные организации. Россиянин Ян Непомнящий теперь представляет Aurora Gaming, норвежец Магнус Карлсен — Team Liquid, а американец Хикару Накамура — Team Falcons.

Источник: Team Spirit
Киберспорт
Шахматы
Владислав Артемьев
Даниил Дубов
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя