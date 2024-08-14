Ткачев объяснил, почему Непомнящий и Карякин отказались от участия в Суперфинале

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что три топовых гроссмейстера отказались от участия в Суперфинале-2024, который пройдет в Барнауле с 16 по 29 августа.

— Были ли в этом году wild card (специальное приглашение)?

— В отличие от прошлого года у нас было всего одно место под wild card, и его получил Алексей Гребнев. У женщин, где собрался сильнейший состав за многие годы, такой возможности не было. Поэтому на турнире, например, не сыграет Ольга Баделько. Она не без оснований рассчитывала, что попадет в состав Суперфинала, была первой запасной (заняла четвертое место в прошлом году. — Прим. «СЭ»), но просчиталась. Понадеялась, что кто-то откажется. Хороший пример для Ольги в этой ситуации показал Евгений Наер. Он был вторым запасным, но... «На Бога надейся, а сам не плошай». Евгений не просто включился в состав участников Высшей лиги, но и выиграл ее.

Отмечу, что в Высшей лиге всегда очень серьезная конкуренция. В нее попадают из чемпионатов округов, а на чемпионаты округов — из чемпионатов субъектов. То есть в Суперфинал из Высшей лиги отобрались не случайные люди, а очень крепкие, подготовленные спортсмены

— Если у женщин не было отказов, то были ли они у мужчин?

— У мужчин отказался играть Ян Непомнящий. У него свое расписание: в эти дни он играет турнир в рамках Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Также приглашение отклонил двукратный чемпион России Дмитрий Андрейкин. В последнее время Дима довольно редко играет в классику, больше сосредоточившись на онлайн-шахматах. Хотя недавно он отлично провел командный чемпионат мира в Казахстане. Правда, по рапиду и блицу. По известным причинам отказался играть Сергей Карякин. Больше «самоотводов» не было, — сказал Ткачев «СЭ».

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