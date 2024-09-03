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Шахматы

Сегодня, 12:45

Ткачев заявил, что ряд титулованных российских гроссмейстеров отказались от поездки на ЧМ в Нью-Йорк

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что на Генеральной Ассамблее ФИДЕ будут обсуждать вопрос о возможных изменениях дат проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который в последние годы проходит в последних числах декабря.

«Этот вопрос будет рассмотрен на Генассамблее, а в кулуарах давно обсуждается эта тема, идет постоянный обмен мнениями, — отметил «СЭ» Ткачев. — Понятно, что финансовая составляющая играет не последнюю роль и спонсоры, благодаря которым этот турнир приобрел высокий статус, просят именно эти даты. Однако не стоит забывать о том, что условия для спортсменов должны играть первостепенную роль. Не буду называть фамилии, но, к сожалению для болельщиков, некоторые наши титулованные гроссмейстеры уже отказались от поездки в США из-за крайне неудачных сроков, высоких цен на гостиницы и авиабилеты в эти праздничные дни».

В этом году чемпионат мира пройдет с 26 по 31 декабря.

Александр Ткачев. «Рассчитываем, что Генассамблея ФИДЕ полностью восстановит нас в правах». Ожидание прорыва в шахматах

Шахматы
Александр Ткачев
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