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Сегодня, 09:54

Тольбаев будет просить Генассамблею ФИДЕ о тайном голосовании по восстановлению россиян

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Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев будет просить Генеральную ассамблею Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сделать тайным голосование по восстановлению россиян и белорусов.

«Я буду просить, чтобы голосование было тайным. Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать свое мнение — они боятся определенного воздействия, давления как здесь, так и в своих странах. Поэтому буду просить о закрытом голосовании», — цитирует Тольбаева ТАСС.

Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября.

Источник: ТАСС

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