Томашевский назвал фаворитов Всемирной шахматной Олимпиады

Двукратный чемпион России, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский в интервью «СЭ» отметил, что сборная России боролась бы за золото Всемирной шахматной олимпиады-2024.

— В сентябре 2024 года в Будапеште пройдет 45-я шахматная Олимпиада. Кому вы отдаете предпочтение?

— В мужском турнире главные фавориты — Индия и США. Они привезут в Венгрию почти оптимальные составы, за исключением Накамуры. К сожалению, вновь не будет России. Так бы наша сборная тоже была бы среди фаворитов. Очень серьезная команда у Китая. За нее выступят сильнейшие, включая Дина. Безусловно, ждем борьбы за золото от Узбекистана. Хотя, несмотря на статус действующих чемпионов, второй подряд подобный подвиг маловероятен. Они послабее первых трех номеров стартового списка, но точно в круге кандидатов на победу.

— Кто может удивить?

— За первое место, полагаю, будут бороться четыре сборные, которые мы уже обсудили. А вот на медали при определенных раскладах в состоянии рассчитывать с десяток команд, среди которых сборные Сербии (действующие чемпионы Европы), Азербайджана, Польши, Ирана и ряд других.

— Россия бы точно боролась за золото? Все-таки в элитном клубе 2700+ у нас сейчас только Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов.

— Я уверен в этом. Гипотетическая команда в лице Яна, Сергея [Карякина], Александра, Даниила, Влада [Артемьева] дала бы бой всем. Плюс есть еще Есипенко. Очень серьезный состав.