Томашевский объяснил причины неуверенной игры Дин Лижэня и Гукеша в матче за шахматную корону

Двукратный чемпион России и победитель командного ЧМ Евгений Томашевский в интервью «СЭ» рассказал о важном нюансе, который мешает участникам матча на первенство мира показывать свою лучшую игру.

— Как вы оцените ход матч Дина Лижэня и Гукеша Доммараджу в Сингапуре?

— В одном из недавних выступлений я говорил, что возможно два сценария развития этого матча. Самый вероятный — Гукеш просто разгромит своего соперника. Все-таки последние полтора года Дин не может играть на привычном уровне, заметно сдал. И тут очень многое зависело от формы Гукеша. Если бы он показывал хотя бы 70% от своего уровня, который демонстрировал на победных турнире претендентов и Олимпиаде, то к этому моменту индиец имел бы уверенное лидерство.

Второй сценарий был такой: Дин сможет показать себя настоящего, хотя бы 60-70%, а Гукеш перегорит. Это тоже прогнозировалось. Претенденту всего 18 лет. Многие сильнейшие гроссмейстеры идут к матчу на первенство мира всю карьеру и зачастую не достигают этой цели. Гукеш же проскочил множество этапов, сдав шахматные экзамены экстерном. То, чего многие добиваются много лет, он осуществил буквально в течение одного сезона. Так что его волнение легко объяснить.

Видно, что на данный момент оба играют значительно ниже своего уровня. И если от Дина мы уже привыкли видеть такую игру после эпичного матча с Яном Непомнящим в Астане, то Гукеш явно разочаровывает своих поклонников. Не создает привычного количества проблем, не реализует откровенные голевые шансы, отпускает перспективные позиции. При этом я не хочу критиковать игроков. Я работал на двух матчах на первенство мира, знаю изнутри, что это такое. Это супернапряженное соревнование, понять их можно, но факт остается фактом. Если я буду говорить, что там играют интересно, ярко и хорошо — нет, это не так. Играют не очень интересно и не очень хорошо, но в данном соревновании главное — победа. Тем более, что не стоит забывать об одном важном нюансе.

— О каком?

— Согласно новым правилам чемпионского цикла ФИДЕ, проигравший в матче в Сингапуре не получает место в следующем турнире претендентов. Также из-за подготовки оба гроссмейстера почти не участвовали в розыгрыше путевки FIDE Circuit за 2024 год.

Поэтому на кону максимально высокие ставки, разница между победой и поражением просто космическая. Это давит и не дает показывать нормальную игру. Если раньше, проиграв в матче за титул, ты мог начать следующий цикл с хорошей базой подготовки и сразу же с турнира претендентов, то сейчас отобраться в претендентский будет крайне трудно, если вообще возможно. Кубок мира и Большая Швейцарка (где разыгрывается пять мест) — это во многом лотерея. Стать первым по итогам FIDE Circuit-2025 мягко говоря, очень трудно.

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