Томашевский высоко оценил расследование Крамника для будущего шахмат

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский высказался о расследовании Владимира Крамника относительно выявлении онлайн-читеров.

— Проблема читерства очень серьезная, — отметил «СЭ» Томашевский. — Поэтому важно привлекать к этому максимальное внимание. Понятно, что можно спорить конкретно о цифрах, конкретно о людях, конкретно о методах... Но то, что в целом Владимир Борисович взял на себя такую большую ответственность, пойдет на пользу нашему виду спорта. Если это не спасет онлайн-шахматы, то, возможно, поможет защитить «живые» шахматы. Это тоже большое дело.

— Про Крамника говорят, что он въедливый и дотошный человек. Если взялся за дело, то доведет его до конца?

— Я неплохо знаю его лично. Когда Владимир Борисович за что-то берется, то обычно делает это с большим интересом, с выкладкой на 100%. Многое будет зависеть от того, получит ли он поддержку шахматного сообщества в этом вопросе или нет. Пока ситуация «затухла», но я не думаю, что это конец.

— Генеральный директор ФИДЕ Эмил Сутовский недавно отметил, что читерство в офлайн тоже существует и вызывает большие опасения.

—Честно, я скептично настроен по отношению к онлайн-шахматам. Не верю, что онлайн-турниры на большие деньги в принципе можно защитить. Пока люди играют элитные рапиды, так как на высоком уровне все относительно друг другу доверяют. Еще это хороший заработок. Но глобально игра на большие деньги онлайн обречена. По крайней мере в таком виде, в котором она существует сейчас. Это прекрасный способ потренироваться, наиграть дебюты, поиграть с человеком, которому ты доверяешь. Но я не могу представить, как можно обезопасить игру от мошенников, когда на кону большие деньги. Они постоянно будут находить новые способы, чтобы жульничать.

А вот офлайн надо спасать и выручать. Если вся эта ситуация будет дополнительным мостиком к усилению античитерских мер в «живых» турнирах, это будет замечательно. В этом огромная ценность того, что делает Крамник.