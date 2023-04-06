Тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, рассказал о подготовке своего подопечного к матчу за звание чемпиона мира.

«У нас все идет по плану. Действительно, совсем немного времени остается до начала, поэтому Ян сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы войти в ритм. 7 апреля у игроков будет день общения с журналистами, и мы очень рады, что после этого запланирован еще один день на отдых. Все-таки подготовка ведется в кулуарном режиме: шахматист со своей командой абстрагируется от всего, живет в своем пространстве, так что выйти из этой среды и столкнуться с вниманием всего мира бывает непросто. Поэтому хорошо, что у Непомнящего будет время, чтобы спокойно войти в рабочее состояние для стартового поединка, который состоится 9 апреля», — приводит слова Поткина RT.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. В июле 2022 года норвежец Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.