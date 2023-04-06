Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:53

Тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, рассказал о подготовке своего подопечного к матчу за звание чемпиона мира.

«У нас все идет по плану. Действительно, совсем немного времени остается до начала, поэтому Ян сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы войти в ритм. 7 апреля у игроков будет день общения с журналистами, и мы очень рады, что после этого запланирован еще один день на отдых. Все-таки подготовка ведется в кулуарном режиме: шахматист со своей командой абстрагируется от всего, живет в своем пространстве, так что выйти из этой среды и столкнуться с вниманием всего мира бывает непросто. Поэтому хорошо, что у Непомнящего будет время, чтобы спокойно войти в рабочее состояние для стартового поединка, который состоится 9 апреля», — приводит слова Поткина RT.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. В июле 2022 года норвежец Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132722-potkin-yan-shahmaty-potencial
шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поткин заявил, что китайская шахматная школа отличается мудростью