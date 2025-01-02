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Сегодня, 12:45

Тренер Непомнящего рассказал о решении Яна продолжать играть после штрафа за несоблюдение дресс-кода

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Гроссмейстер Сергей Кишнев в интервью «СЭ» заявил, что был удивлен победе 18-летнего Володара Мурзина на ЧМ по рапиду.

— Ян не стал вступать в конфликт из-за дресс-кода и сниматься с турнира, как Магнус.

— Действительно, мы увидели что-то новое в исполнении Яна. В принципе, он мог бы проявить некую солидарность с Карлсеном. Но такого не случилось. И правильно сделал, что продолжил борьбу. Здесь, как говорится, переобулся в воздухе. А что делать? Нужен был результат, было не до каких-то экспериментов.

— Даниил Дубов, наоборот, поддержал Карлсена и не вышел на партию с Хансом Ниманном. После его новых заявлений мы понимаем, что это был осознанный шаг.

— Да, меня это удивило. Все мы помним знаменитую партию Дубова и Непомнящего в Самарканде, где они расписали ничью и каждый потерял по пол-очка. Здесь у Даниила было что-то похожее, но мне сложно что-то комментировать. Я не общаюсь с Дубовым.

— Победа Володара Мурзина стала для вас удивительной? Или после довольно успешного прошлого ЧМ он был среди претендентов?

 — Лично меня 18-летний Володар приятно удивил. Молодец! Наверное, он еще уступает более опытным, именитым соперникам в плане знаний, но зато в плане борьбы, в плане старания показал себя с самой лучшей стороны. Человек использовал тот шанс, который ему предоставился. Так бывает. Первый шанс используется с первой попытки. Или, наоборот, если первый не используешь, потом все это дается в диких муках. Вот как у Яна. Сколько у него было попыток выиграть ЧМ по рапиду и блицу? Много раз он был близок к цели, но постоянно что-то не складывалось.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Главный соперник Яна — это он сам». Тренер Непомнящего — о долгожданном чемпионстве и Кубке мира-2025
Шахматы
Ян Непомнящий
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