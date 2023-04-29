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Сегодня, 09:15

Тренер Непомнящего заявил, что шахматист нацелен на полноценную борьбу в 14-й партии матча за корону

Виталий Косик
Корреспондент
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Личный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что его подопечный готовится к полноценной борьбе в 14-й партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«У играющего белыми всегда повышенная ответственность. Я верю, что Ян хладнокровно подойдет к партии и покажет в ней свою лучшую игру. У Дина есть несколько вариантов, как построить поединок. Но мы не должны угадывать, какую стратегию он выберет. Ян во всеоружии готовится к полноценной борьбе. Он очень сильный гроссмейстер, и когда находится в хорошей форме и хорошем самочувствии, то способен обыграть любого шахматиста мира. Я верю в Яна и в его успех», — приводит слова Поткина «РИА Новости».

В четверг Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провели 13-ю партию, которая завершилась вничью на 39-м ходу. Перед последней партией счет ничейный — 6,5:6,5.

Сегодня, 29 апреля, состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230429/nepomnyaschiy-1868656654.html
Шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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