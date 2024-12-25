Тренер Рязанцев оценил шансы россиян завоевать медали на чемпионате мира по рапиду и блицу

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев уверен, что российские игроки имеют хорошие шансы успешно выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«У нас достаточно сильный состав. Не поедет только Владислав Артемьев, который в 2023 году выиграл бронзу чемпионата мира в блице. У нас сыграют Даниил Дубов, который в прошлом году в блице стал вторым, Ян Непомнящий, молодые шахматисты. Я думаю, у нас будут шансы на медали и успешное выступление», — приводит слова Рязанцева ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В число участников среди мужчин из россиян вошли Непомнящий, Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. Среди женщин выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.