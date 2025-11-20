Видео
Сегодня, 20:15

Тренер сборной России Рязанцев о вылете фаворитов Кубка мира: «Разница между топами и сильными игроками сейчас совсем незначительная»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Тренер мужской сборной России по шахматам, чемпион Европы Александр Рязанцев в интервью «СЭ» отметил, что рейтинг ФИДЕ не отражает реальную силу игроков.

— Кубок мира — приз номер два в мировых шахматах после звания чемпиона мира по классике?

— Думаю, такой иерархии не существует. Кто-то скажет, что на второе место надо поставить титулы ЧМ по рапиду и блицу. Кто-то назовет Кубок мира, и с ним многие согласятся. Все-таки это огромное творческое достижение. Если вы посмотрите на имена людей, которые выигрывали эти турниры по нокаут-системе, то увидите исключительно выдающихся игроков.

— Во втором полуфинале встретятся Жавохир Синдарови Нодирбек Якуббоев. Это значит, что один из представителей Узбекистана гарантировал себе место в турнире претендентов. Это наглядно показывает, какую большую работу проделала местная шахматная федерация за последние годы?

— Абсолютно согласен. Поздравляю всех любителей шахмат Узбекистана. Исторический выход их игрока на турнир претендентов — важное достижение. Плюс есть вероятность, что Синдаров и Якуббоев вместе отберутся на Кипр. Это плоды большой работы, которую проводит Федерация шахмат Узбекистана. Мы видели это по победной олимпиаде, уверенной игре Нодирбека Абдусатторова, который смог закрепиться в топ-10 сильнейших шахматистов мира. Они молодцы, конечно.

— Как вы относитесь к тому, что в претендентский отобрались «люди из народа». Маттиас Блюбаум, кто-то из пары узбекских гроссмейстеров. Это плюс для шахмат?

— Тут я бы хотел сделать акцент на другом моменте. Рейтинг — это сейчас понятие относительное. Он не всегда отражает реальную силу шахматистов. Есть дефляция, множество открытых турниров, где ты скорее опустишь свой рейтинг, чем поднимешь. Есть закрытые круговики, где проще рейтинг сохранять. Шахматы сильно меняются, и есть явный перекос. Рейтинг гроссмейстеров, которые играют только закрытые турниры, больше не отражает их силы игры.

Кубок мира-2025 это в очередной раз показал. Сколько элитных гроссмейстеров вылетело на ранних стадиях. Так что разница между топами и сильными игроками совсем незначительная. Чтобы называться топом, надо это постоянно доказывать. Средняя и «предтоповая» сетки сильно увеличились. Стало много игроков, которые играют очень плотно и сильно. Заметно больше, чем пять и тем более десять лет назад.

А что касается Блюбаума, то он пробился на турнир претендентов в честном отборе, заслужил это право. В «Большой швейцарке» — 2025 играли почти все сильнейшие. Спортивный принцип превыше всего. То же самое скажу и про представителей Узбекистана. Прекрасно, что у молодых игроков есть возможность отобраться в заветную восьмерку через открытые турниры.

Андрей Есипенко.«Есипенко способен обыграть любого шахматиста мира». Мнение тренера сборной России
Шахматы
ФИДЕ
