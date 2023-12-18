Тренер сборной России назвал фаворитов турнира претендентов-2024

Чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Найер в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится новая система отбора на турнир претендентов.

— Как вам система отбора на турнир претендентов-2024?

— Довольно интересная формула, на мой взгляд. По крайней мере давно не было такого, что все решается в последние дни календарного года. В принципе шахматам не хватало динамизма, и подобные нововведения добавляют интереса. Circuit лучше wild card? Это несравнимо, тут даже вопросов нет. В турнир претендентов не нужны специальные приглашения. Когда это обычный круговой турнир, вопросов нет. Когда же это розыгрыш цикла на первенство мира, люди должны отбираться по спортивному принципу.

— Мужской и женский турниры претендентов пройдут в одно время в Торонто. Это плюс для женщин? К ним будет больше внимания?

— Трудно сказать, как это будет. К мужскому турниру объективно всегда больше внимания. При этом женский турнир претендентов-2024 очень интригующий по составу. Наши сильные девушки, новая молодая звезда из Индии Вайшали, китаянка Лэй Тинцзе, выигравшая прошлый претендентский турнир по нокаут-системе.

Борьба будет серьезная. Явной фаворитки нет.

— А у мужчин?

— Каруана в сумасшедшей форме в этом году. Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд. У Яна будет сумасшедшая уверенность, заряженность на этот турнир. Не верю, что Прагнанандха, которому 18 лет, будет реально бороться за победу. Или тот же Гукеш, если все-таки отберется. Им пока рано соперничать с такими опытными оппонентами. Поэтому думаю, что выиграет кто-то из матерых волков. А кто это будет, большой вопрос. Ян третий раз подряд, Каруана шесть лет спустя или Гири, если сейчас отберется.