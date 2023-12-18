Тренер сборной России назвал лучший турнирный формат в шахматах

Чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Найер в интервью «СЭ» отметил, что круговые турниры с участием топ-шахматистов заметно уступают в зрелищности «Большой швейцарке».

— Вы упомянули «Большую швейцарку» — 2023, где вы также показали отличный результат. Долго были в топе, закончили в топ-30. Как ощущения?

— Сильный турнир. Я играл хорошо, но даже этого недостаточно для по-настоящему высокого места. Вот Андрей Есипенко играл на каком-то космическом уровне и имел шансы отобраться на турнир претендентов. Выдающийся турнир для Андрея, несмотря на поражение в последнем туре от Аниша Гири. В этой связи показателен пример Влада Артемьева. Он разрывал на суперфинале-2023, сейчас опять выигрывает один турнир за другим. То есть Артемьев явно в бешеной форме, но на «Большой швейцарке» это не помогло.

— Можно сказать, что на острове Мэн был главный шахматный турнир года?

— Да, это наш Уимблдон.

— Какой формат ближе лично вам: круговой турнир, «швейцарка» или нокаут-система?

— Не круговик, однозначно. На мой взгляд, это достаточно скучный формат. Что интереснее — «Большая швейцарка» или нокаут? Все-таки выберу «швейцарку». Это только классические партии, минимальное количество ничьих. В круговике ничья — это хороший результат. Ты заработал пол-очка. В «швейцарке» когда ты играешь вничью, то теряешь примерно четверть очка. Разница существенная.

Швейцарская система проходит без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары соперников распределяются так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. За счет этого из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим по сравнению с круговой системой числом туров при большом числе участников. Таким образом, 114 игроков в открытом турнире определят победителя всего за 11 туров.