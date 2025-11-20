Тренер сборной России Рязанцев поделился ожиданиями от матча Есипенко — Вэй И

Тренер мужской сборной России по шахматам, чемпион Европы Александр Рязанцев в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем полуфинале Кубка мира.

— Есипенко ждет противостояние с Вэй И — самым высокорейтинговым соперником из оставшихся. На ваш взгляд, как будет проходить их мини-матч?

— Понятно, что будет тяжело. Вэй И находится в отличной форме. На мой взгляд, он является сильнейшим шахматистом Китая, учитывая, что последние несколько лет 26-летний гроссмейстер демонстрирует стабильную игру. Удерживает высокий рейтинг, практически не допускает ошибок, хорошо действует вторым номером, играя очень крепкие и надежные дебюты. Его будет непросто пробить. Видно, что Вэй И готов играть тай-брейк. Матч с Эригайсиэто наглядно это показал. Представитель КНР умело действовал вторым номером и использовал ошибки соперника. В первой партии ему не удалось выиграть, хотя шансы были, а во второй он уже не упустил свою возможность.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, матч Андрея и Вэй И также завершится на тай-брейке. Получится сложным и затяжным. Китайский гроссмейстер будет играть надежно и постарается воспользоваться ошибками россиянина, как это было в матче с Самуэлем Севяном. Тогда он говорил, что хотел белыми сыграть относительно скучную партию, чтобы проверить соперника. Не было больших амбиций, но Севян допустил ошибку и проиграл.

— Шансы на победу у Есипенко все-таки есть?

— Безусловно. Андрей играет турнир очень хорошо и способен обыграть любого шахматиста мира. Плюс не стоит забывать, что разыгрываются три путевки на турнир претендентов. Да, выиграть Кубок мира — это особенная история, но второе и третье места тоже великолепный результат. К сожалению, кто-то из четверки полуфиналистов останется за бортом. Так что вся борьба еще впереди и нужно делать следующий шаг. Тут рано расслабляться вдвойне. Пока спортивная задача не выполнена, надо продолжать борьбу до конца.

Первая партия полуфинала пройдет 21 ноября.