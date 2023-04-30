Тренер считает, что у Непомнящего будет преимущество на тай-брейке шахматного матча

Тренер шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что россиянин владел инициативой в 14-й партии на тай-брейке матча за мировую шахматную корону против китайца Дина Лижэня.

«Рисунок вчерашней партии оказался хорошим для Яна в психологическом плане перед тай-брейком. Потому что он всю партию давил, имел преимущество. Это хороший знак для нас. Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убежден, что после такой напряженной битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке, чем Дин Лижэню», — цитирует Поткина «РИА Новости Спорт».

14-я партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.