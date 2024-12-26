Рублевский — о чемпионате мира по рапиду и блицу: «У мужчин конкуренция, конечно, на порядок выше»

Главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский в интервью «СЭ» отметил, что Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов способны попасть в топ-3 на ЧМ по рапиду и блицу.

— Обидно, что у мужчин не поехал Владислав Артемьев — большой мастер блица и рапида.

— Влад, безусловно, один из сильнейших игроков в мире в быстрые и в блиц. Его будет не хватать. Зато есть Непомнящий, Дубов, Грищук. Достойный состав. Есть кому бороться за медали. Но у мужчин конкуренция, конечно, на порядок выше. Это стоит признать. Особенно с учетом того, что будет много американцев, которые играют у себя дома. Это и Каруана, и не доехавшие в прошлом году до Самарканда Накамура, Со и Домингес. С ними будет очень тяжело. Даже Магнусу.

— Из топов не будет Гукеша и Дин Лижэня. Не приедет и здорово играющий в быстром контроле Владимир Федосеев.

— Парни решили взять паузу после матча в Сингапуре. Их можно понять.

— Карлсен вновь сделает золотой дубль?

— Карлсен — фаворит любого турнира, в котором принимает участие. Думаю, так будет еще долго. Ян может составить ему серьезную конкуренцию, учитывая его текущую форму. Особенно в рапид. Вообще, повторюсь, наши парни способны на очень хороший результат. Может, и не выиграют, но в тройку могут попасть в любом разряде.