Тринадцать российских шахматистов выступят на чемпионате мира по блицу и рапиду в США

Российский шахматист Ян Непомнящий, а также еще 12 россиян вошли в число участников мужского чемпионата мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Помимо Непомнящего, на турнире выступят Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Давид Паварян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Иван Землянский, Семен Ханин и Максим Царук.

ЧМ по блицу пройдет 26 по 28 декабря, турнир по блицу — с 30 по 31 декабря. Всего на турнир заявлены более 300 участников.