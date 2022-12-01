Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

1 декабря, 15:00

Турнир претенденток в Хиве начался мирно

Турнир претенденток в Хиве.
Фото Этери Кублашвили
Telegram Дзен

В древнем узбекском городе Хиве стартовала вторая часть турнира претенденток ФИДЕ. В группе В играют россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи. Российские спортсменки выступают под флагом ФИДЕ.

Участницы выявляют сильнейшую в матчах из четырех партий по нокаут-системе, при необходимости играется тай-брейк. Победительница выходит в финал, который пройдет в первой четверти 2023 года, где встретится с выигравшей аналогичный турнир Лэй Тинцзе (Китай). В четвертьфиналах Александра Костенюк играет с Александрой Горячкиной, а Тань Чжунъи — с Екатериной Лагно.

29 и 30 ноября состоялись соответственно первый и второй туры. Пока что все партии закончились вничью. Можно сказать, что на старте Екатерина Лагно и Александра Горячкина смогли поставить больше проблем своим соперницам, однако и Тань Чжунъи, и Александра Костенюк сумели защитить свои позиции и добиться мирного исхода.

2 декабря после выходного дня соревнования возобновятся. Общий призовой фонд турнира претенденток составляет 250 тысяч евро. Победительница получит 60 тысяч евро и выйдет на матч с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

(Этери Кублашвили)

0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным по Украине
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Струтинская и Хропова — призеры ЧМ среди женщин-ветеранов

Шипов ожидает острой борьбы от шахматисток в следующих партиях турнира претенденток