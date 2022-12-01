Турнир претенденток в Хиве начался мирно

В древнем узбекском городе Хиве стартовала вторая часть турнира претенденток ФИДЕ. В группе В играют россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи. Российские спортсменки выступают под флагом ФИДЕ.

Участницы выявляют сильнейшую в матчах из четырех партий по нокаут-системе, при необходимости играется тай-брейк. Победительница выходит в финал, который пройдет в первой четверти 2023 года, где встретится с выигравшей аналогичный турнир Лэй Тинцзе (Китай). В четвертьфиналах Александра Костенюк играет с Александрой Горячкиной, а Тань Чжунъи — с Екатериной Лагно.

29 и 30 ноября состоялись соответственно первый и второй туры. Пока что все партии закончились вничью. Можно сказать, что на старте Екатерина Лагно и Александра Горячкина смогли поставить больше проблем своим соперницам, однако и Тань Чжунъи, и Александра Костенюк сумели защитить свои позиции и добиться мирного исхода.

2 декабря после выходного дня соревнования возобновятся. Общий призовой фонд турнира претенденток составляет 250 тысяч евро. Победительница получит 60 тысяч евро и выйдет на матч с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

(Этери Кублашвили)