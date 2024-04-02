Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

2 апреля, 12:00
Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состоится 3 апреля, первый соревновательный день запланирован на 4 апреля. Закрытие турнира пройдет 22 апреля. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Церемония открытия
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
Выходной
5-й тур
6-й тур
7-й тур
Выходной
8-й тур
9-й тур
10-й тур
Выходной
11-й тур
12-й тур
Выходной
13-й тур
14-й тур
Тай-брейк (если понадобится) и церемония закрытия
Начало соревновательного дня — в 21.30 по московскому времени.
Участники турнира сыграют друг с другом по два раза.