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Турнир претендентов по шахматам: расписание партий и где смотреть трансляцию 11 тура

11-й тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится 17 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
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11-й тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится в среду, 17 апреля. Игры проходят в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Видит Гуджрати из Индии. Публикуем полное расписание 11-го игрового дня.

Турнир претендентов по шахматам 2024: 11-й тур

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США)

Видит Гуджрати (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Начало всех игр- в 21.30 по московскому времени.

Ознакомится с полным расписанием шахматного турнира претендентов 2024 можно в нашем материале.

Гроссмейстеры из России выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.

Шахматы
Ян Непомнящий
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