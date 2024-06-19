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Шахматы

Сегодня, 17:19

Участник Игр БРИКС Нсубуга рассказал о развитии шахмат в Уганде

Алина Савинова
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Мастер Международной шахматной федерации Харуна Нсубуга отметил, что шахматисты из Уганды уступают мировым лидерам. Однако, по его словам, в стране растет сильное поколение детей.

«Конечно, пока мы уступаем ведущим шахматным державам, таким как Россия, Китай, Индия, но мы играем на многих крупных турнирах. Мы играли на Всемирных шахматных олимпиадах, я в прошлом году выступал на Кубке мира в Баку. У нас довольно сильные дети, более двух тысяч играют турниры высокого уровня, сейчас наша страна представлена на юношеском турнире в ЮАР, и там мы можем претендовать на награды», — цитирует Нсубугу ТАСС.

Нсубуга занял 17-е место в турнире по рапиду на Играх БРИКС, которые проходят с 12 по 23 июня в Казани. Он также принимал участие в чемпионате мира по шахматам в 2023 году.

Источник: ТАСС
Шахматы
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