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Шахматы

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Украинский шахматист заплакал после поражения на чемпионате мира по блицу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Василий Иванчук.
Фото Global Look Press
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Украинский шахматист Василий Иванчук разрыдался после поражения от американца Даниэля Народицкого на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

55-летний Иванчук сохранял шансы на выход в плей-офф турнира. В эндшпиле партии украинец задумался над ходом и нажал на таймер, когда время на нем истекло. После этого шахматист заплакал, его поддержал соперник и организаторы турнира.

После этого Иванчук потерпел два поражения и вылетел из турнира, заняв 66-е место.

Победителями чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке стали норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. После ничьей в третьей дополнительной партии Карлсен предложил разделить титул между финалистами.

Шахматы
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