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Сегодня, 11:00

В Анапе завершился 11-й этап «Гран-при Черного моря»

Эльдар Мухаметов.
Фото Пресс-служба «Гран-При Черного моря», Reuters
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Близится к финишу четвертый сезон Всероссийского фестиваля «Гран-при Черного моря». 6 октября завершился 11-й, предпоследний этап серии — «Анапа 2024». Награды вновь разыграли в рапиде и блице.

Победителем турнира по быстрым шахматам, этапа РАПИД «Гран-при России» стал гроссмейстер Павел Смирнов из Московской области, набравший в 11 турах 8,5 очка. Среди женщин первенствовала Маргарита Потапова (Краснодарский край) с результатом 7 очков из 11 (12-е место в общем зачете). Первым среди юношей стал Александр Хрипаченко (Краснодарский край) — 7,5 очка, среди девушек отличилась Диана Ачмиз (Краснодарский край) — 6,5. Лучший результат среди ветеранов показал Александр Чудиновских (Москва).

Соревнования по блицу завершали программу фестиваля «Анапа 2024». Борьбу за призовые места и баллы общего зачета вели 75 шахматистов. Отличился Ярослав Ремизов. Набрав в 13 турах 10 очков, он на пол-очка обошел трех конкурентов. Среди женщин лучшие результаты — по 8 очков из 11 — показали сразу пять шахматисток. По дополнительным показателям победительницей стала Маргарита Потапова ( Краснодарский край). Среди юношей до 19 лет отличился Роман Носач — 9 очков, среди девушек в этом возрасте первой стала Диана Ачмиз — 8. В ветеранском зачете победил Александр Чудиновских — 8.

Заключительный этап фестиваля «Гран-при Черного моря 2024» проходит в Сочи и завершится в воскресенье, 13 октября. Общий призовой фонд фестиваля «Гран-при Черного моря» составляет 12 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, победитель общего зачета и шахматистка, показавшая лучший результат среди женщин, получат в награду по автомобилю LADA.

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