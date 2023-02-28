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Сегодня, 20:16

В Азиатской шахматной федерации переизбрали президента

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель ОАЭ шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян переизбран президентом Азиатской шахматной федерации (ACF), сообщает ТАСС.

Выборы проходили на безальтернативной основе. Шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян переизбран на пятый срок и будет руководить организацией до 2026 года. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравили его с переизбранием.

Ранее во вторник делегаты генассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17162395
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