Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:00

В ближайшее время этическая комиссия ФИДЕ вынесет вердикт по конфликту Карлсена и Ниманна

Тимур Ганеев
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото AFP
Telegram Дзен

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский отметил, что на днях организация вынесет вердикт относительно спора Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире осенью прошлого года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в 3-м туре. 32-летний норвежец вновь встретился с американским шахматистом 19 сентября в онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца, а также поддержавшего его Хикару Накамуры и сайта chess.com.

«Мы разбираем эпизод их конфликта, — рассказал «СЭ» Сутовский. — В ближайшее время этическая комиссия вынесет какой-то вердикт. При этом мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США».

— Согласны, что избавиться от темы читерства не получится никогда? Параллельно будет расти умение читеров и защита от них?

— Единственное, как можно полностью исключить тему читерства, — это отказаться от бродкаста — расставить везде глушилки и проводить шахматные поединки как в старые времена. Может быть, в какой-то момент до этого дойдет, выбора просто не останется. Хотя к этому моменту, возможно, уже придется бороться с вживленными чипами. Будем находить решения.

За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» 19-летний Ниманн требует 100 миллионов долларов.

Магнус Карлсен. «Корона короной, но при живом Карлсене титул в Астане не будет иметь такого же резонанса». Сутовский — о фаворите матча, борьбе с читерами и Карякине
Магнус Карлсен
6
Обсудить
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор ФИДЕ объяснил, почему Карлсен может сыграть в турнире претендентов-2024

Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому