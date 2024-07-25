В ЦДШ прошел прием в честь 100-летия Федерации шахмат России

В пятницу 19 июля в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника состоялся торжественный прием в честь Дня шахмат. На мероприятии были вручены «Золотые знаки ФШР» и юбилейные медали, посвященные 100-летию Минспорта РФ.

Гостями церемонии стали многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов, шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин, вице-президенты Федерации шахмат России Андрей Гурьев, Наталья Комарова, Павел Шинский и Сергей Смагин, известные шахматисты и тренеры, члены Наблюдательного совета ФШР, ректор РГСУ Андрей Хазин, представители политических и бизнес-кругов и многие другие.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев вручил «Золотые знаки ФШР» председателю Детско-юношеской комиссии ФШР Андрею Белетскому, члену Набсовета ФШР, издателю журнала «64 — Шахматное обозрение» Игорю Бурштейну, шестому президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, тренеру В. Гуниной гроссмейстеру Ивану Попову, исполнительному директору Федерации шахмат Свердловской области Альберту Степаняну, доктору экономических наук, бывшему председателю Ревизионной комиссии ФШР Елене Федоровой, председателю Тюменской областной федерации шахмат Геннадию Шантурову и известному московскому тренеру Виктору Черному.

Многие лауреаты благодарили ФШР и лично ее президента Андрея Филатова за высокую награду, за организацию шахматного праздника и отмечали его большой вклад в развитие шахмат.

Андрей Филатов наградил юбилейными медалями в честь 100-летия Минспорта чемпионку мира по блицу Валентину Гунину, вице-чемпиона мира, обладателя Кубка мира Сергея Карякина, вице-чемпионку мира Екатерину Ковалевскую, многократную чемпионку мира среди ветеранов Галину Струтинскую, заслуженных тренеров СССР Юрия Балашова и Игоря Зайцева, советника президента ФШР Александра Баха, главного тренера спортивных сборных команд России Сергея Яновского, старшего тренера женской сборной России Сергея Рублевского, тренера мужской сборной России Александра Рязанцева, тренера сборных команд России Константина Сакаева, заслуженных тренеров России Александра Злочевского, Владимира Поткина, Павла Лобача и Юрия Горячкина, гроссмейстера и тренера Сергея Кишнева, вице-президента ФШР Сергея Смагина, председателя Комиссии ФШР «Школьные шахматы» Александра Костьева, председателя ДЮК ФШР Андрея Белетского, члена Набсовета ФШР Амира Гилязова, директора ЦДШ, управляющего делами ФШР Ольгу Воронину, главного редактора сайта ФШР Владимира Барского и пресс-атташе ФШР Этери Кублашвили.

Президент ФШР Андрей Филатов: «Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим замечательным праздником — 100-летием Федерации шахмат России. Почетно, что сегодня в канун 100-летия ФИДЕ и Дня шахмат прошла церемония вручения государственных наград российским шахматистам. Для меня большая честь работать в таком слаженном коллективе, и я хочу сказать слова благодарности тем людям, которые развивают и популяризируют шахматы. У нас много достижений, и мы ими гордимся. Спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку нашей работы. Сегодня среди нас — Анатолий Евгеньевич Карпов, без которого шахматная жизнь была бы немыслима. Спасибо за то, что Вы находите в себе силы всю жизнь служить шахматам».

Пресс-служба ФШР, Павел Иовик