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В Челябинске завершился фестиваль «Кубок Южного Урала»

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1 июля в челябинском Центре международной торговли определили победителей и призеров шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала». Помимо этапа Детского Кубка России, состоялся рейтинговый турнир для всех желающих. На старт челябинского турнира вышел 361 спортсмен из 18 регионов России.

Рейтинговый турнир собрал 48 шахматистов самого разного возраста. Четверо участников пришли к финишу с одинаковым количеством очков — по 6,5. Дополнительные показатели оказались благоприятнее у Дениса Козлова из Тюмени, он и стал обладателем первого приза соревнований. Второе место досталось прошлогоднему бронзовому призеру — Альберту Байгильдину из Сатки. Третий приз увез в Томск Антон Исаев.

Победителями этапа Детского Кубка России стали: Виктория Спасенкина (Орск), Антон Дмитриев (Челябинск), Виктория Точилкина (Тюмень), Кирилл Маслов (Курган), Ирина Жукова (Магнитогорск), Роман Марьясов (Тюмень), Мария Власова (Кемерово) и Владислав Мелин (Пыть-Ях).

(Наталья Ласточкина)

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