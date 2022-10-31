В «Единой России» рассказали о состоянии депутата Анатолия Карпова

Пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме распространила заявление о состоянии экс-чемпиона мира по шахматам, депутат ГД Анатолия Карпова.

«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении.

31 октября председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев написал в своем Telegram-канале о нападении на Карпова.

Почти сразу эту информацию опровергли в Федерации шахмат России.