В Екатеринбурге прошел Мемориал Дмитрия Щербина

C 11 по 15 января в Екатеринбурге прошли этапы «Гран-при России» по блицу и рапиду «Мемориал Дмитрия Сергеевича Щербина» — международного мастера, известного тренера, чемпиона мира среди лиц с ПОДА. Организатором выступила школа «ШахМатOff» при поддержке Федерации шахмат России и Федерации шахмат Свердловской области. Помимо кубковых очков были разыграны денежные призы в размере 795 тысяч рублей.

Программа соревнований началась с блица (13 туров). Турнир с таким статусом впервые прошел в Екатеринбурге и собрал 235 участников из 25 регионов России, в том числе 23 гроссмейстера.

Победителем стал гроссмейстер Павел Смирнов (Московская область). Вторым финишировал московский гроссмейстер Владимир Захарцов (Москва), третьим стал петербуржец Сергей Лобанов.

На старт этапа Рапид «Гран-при России» вышли 287 участников. По итогам 11 туров первенствовал гроссмейстер Сергей Дрыгалов (Курганская область). В большом дележе второе место занял международный мастер Рудик Макарян, а третье — Никита Афанасьев (оба — Москва).