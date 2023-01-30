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Сегодня, 14:21

В Европе одобрили переход российских шахмат в Азию

Виталий Косик
Корреспондент
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Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) прекратит свое членство в организации до 24 февраля 2023 года, сообщает официальный сайт ECU.

25 января президент ФШР Андрей Филатов рассказал, что получил приглашение для участия в конгрессе от Азиатской шахматной федерации.

«Согласно недавним и неоднократным публичным заявлениям президента Федерации шахмат России Андрея Филатова переход в Азиатскую шахматную федерацию является чисто техническим вопросом. Никто в Азии не возражает, и это подтвердится на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации, которая пройдет с 26 февраля по 3 марта. Если ECU не получит четкого заявления от FIDE против этого шага, мы будем считать, что Федерация шахмат России получила зеленый свет. ФШР сообщает, что находится в контакте с FIDE, но на сегодняшний день официальной информации об этом в ECU не поступало», — написано в сообщении ECU.

14 апреля 2022 года наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вступление в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Андрей Филатов
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