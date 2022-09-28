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Карякин бросает вызов
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28 сентября, 10:15

В Федерации шахмат России назвали нарушающим спортивный принцип призыв отстранить Карякина от соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Карякин.
Фото Getty Images

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить от соревнований Сергея Карякина.

«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что Международная шахматная федерация и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна семья») и принципов «спорт вне политики», — приводит ТАСС слова Филатова.

Во вторник, 27 сентября, в NSF обратились к организаторам рейтинговых шахматных турниров с призывом отстранить Карякина и других российских шахматистов, поддерживающих специальную военную операцию на Украине. Карякин уже отбывал шестимесячную дисквалификацию за публичное оглашение своей политической позиции с 21 марта по 21 сентября нынешнего года.

Источник: https://tass.ru/sport/15891539
Сергей Карякин (шахматы)
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