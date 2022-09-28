В Федерации шахмат России назвали нарушающим спортивный принцип призыв отстранить Карякина от соревнований

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить от соревнований Сергея Карякина.

«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что Международная шахматная федерация и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна семья») и принципов «спорт вне политики», — приводит ТАСС слова Филатова.

Во вторник, 27 сентября, в NSF обратились к организаторам рейтинговых шахматных турниров с призывом отстранить Карякина и других российских шахматистов, поддерживающих специальную военную операцию на Украине. Карякин уже отбывал шестимесячную дисквалификацию за публичное оглашение своей политической позиции с 21 марта по 21 сентября нынешнего года.