В Федерации шахмат России назвали нарушающим спортивный принцип призыв отстранить Карякина от соревнований

28 сентября, 10:15
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить от соревнований Сергея Карякина.
«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что Международная шахматная федерация и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна семья») и принципов «спорт вне политики», — приводит ТАСС слова Филатова.
Во вторник, 27 сентября, в NSF обратились к организаторам рейтинговых шахматных турниров с призывом отстранить Карякина и других российских шахматистов, поддерживающих специальную военную операцию на Украине. Карякин уже отбывал шестимесячную дисквалификацию за публичное оглашение своей политической позиции с 21 марта по 21 сентября нынешнего года.